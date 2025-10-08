Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:22, 8 октября 2025Бывший СССР

Путин прибыл в Таджикистан

Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан с трехдневным визитом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Grigory Sysoev / Reuters

Российский президент Владимир Путин прибыл Таджикистан. В Душанбе глава РФ будет работать ближайшие три дня, пишет ТАСС.

Путин прибыл в страну с государственным визитом, где встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном. Помимо этого, российский лидер примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и в заседании Совета глав государств — участников СНГ.

Отмечается, что в аэропорту Путина встретил лично президент Рахмон. В честь гостя были подняты государственные флаги России и Таджикистана, а также выстроен почетный караул.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят двусторонние отношения РФ и Азербайджана на первой после охлаждения отношений двусторонней встрече в четверг, 9 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Поведение Запада вызвало гнев бойцов ВСУ

    Трамп назвал мир на Ближнем Востоке «очень близким»

    СК назвал основную версию убийства Супоницкого

    В Австралии застрелили бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна

    В Московском зоопарке умер тапир-долгожитель

    Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал Зеленского после слов о Лукашенко

    Немецких депутатов осудили за празднование дня рождения Путина

    Военный аналитик назвал возможный ответ России на атаку ракетами Tomahawk

    «Огненный ад» после атаки на украинскую нефтебазу попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости