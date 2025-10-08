Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан с трехдневным визитом

Российский президент Владимир Путин прибыл Таджикистан. В Душанбе глава РФ будет работать ближайшие три дня, пишет ТАСС.

Путин прибыл в страну с государственным визитом, где встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном. Помимо этого, российский лидер примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и в заседании Совета глав государств — участников СНГ.

Отмечается, что в аэропорту Путина встретил лично президент Рахмон. В честь гостя были подняты государственные флаги России и Таджикистана, а также выстроен почетный караул.

