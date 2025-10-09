Путин прибыл на встречу с Рахмоном

Путин прибыл на встречу с Рахмоном в Душанбе

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

Встреча двух лидеров проходит в Душанбе. Ко Дворцу Нации российский президент приехал на лимузине Aurus.

На площади перед дворцом подняли государственные флаги России и Таджикистана. Также были выстроены почетный караул и играющий торжественную музыку военный оркестр.

Визит Путина в Таджикистан был анонсирован в начале сентября. В МИД выражали уверенность, что он придаст новый импульс развитию связей между странами.