09:43, 9 октября 2025

Путин прибыл на встречу с Рахмоном

Путин прибыл на встречу с Рахмоном в Душанбе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

Встреча двух лидеров проходит в Душанбе. Ко Дворцу Нации российский президент приехал на лимузине Aurus.

На площади перед дворцом подняли государственные флаги России и Таджикистана. Также были выстроены почетный караул и играющий торжественную музыку военный оркестр.

Визит Путина в Таджикистан был анонсирован в начале сентября. В МИД выражали уверенность, что он придаст новый импульс развитию связей между странами.

