Путин прибыл на встречу с Рахмоном

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.
Встреча двух лидеров проходит в Душанбе. Ко Дворцу Нации российский президент приехал на лимузине Aurus.
На площади перед дворцом подняли государственные флаги России и Таджикистана. Также были выстроены почетный караул и играющий торжественную музыку военный оркестр.
Визит Путина в Таджикистан был анонсирован в начале сентября. В МИД выражали уверенность, что он придаст новый импульс развитию связей между странами.