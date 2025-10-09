Путин раскрыл новую деталь в крушении самолета AZAL

Путин: Самолету AZAL предлагали сесть в Махачкале

Самолету компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), потерпевшему крушение в небе над Россией, предлагали сесть в Махачкале. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

«Также было предложено совершить посадку в Махачкале, но он (экипаж — прим. «Ленты.ру») принял решение вернуться в аэропорт базирования, а потом — в Казахстан», — сказал он.

Ранее президент России заявил, что ракеты, выпущенные российскими системами противовоздушной обороны взорвались в нескольких метрах от самолета авиакомпании AZAL. Путин отметил, что причины авиакатастрофы были связаны с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.