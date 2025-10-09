Путин высказался об оценке авиакатастрофы самолета AZAL

Путин: Россия даст правовую оценку по авиакатастрофе самолета AZAL

Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с авиакатастрофой самолета AZAL. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

Российский президент отметил, что произошедшей авиакатастрофе надо будет дать объективную оценку. Он также подчеркнул необходимость объявления истинных причин крушения самолета.

Вместе с тем Путин выразил мнение, что для окончательной постановки точки в деле по данной авиакатастрофе потребуется время.

Российский президент встретился с азербайджанским коллегой в Душанбе 9 октября. Владимир Путин раскрыл Ильхаму Алиеву подробности авиакатастрофы самолета AZAL.