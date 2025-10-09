Бывший СССР
Рада одобрила отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО

Рада одобрила указ Зеленского об отправке моряков на корабли в портах НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Верховная Рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий возможность направить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Турцию и Великобританию. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, ВСУ отправят на корабль «Гетман Иван Мазепа» в Турцию 106 военных, в Великобританию на противоминный корабль «Черкассы» — 39 военнослужащих, на противоминный корабль «Чернигов» — 39 военнослужащих.

Также на противоминный корабль «Мариуполь» будет направлено 39 военных, на противоминный корабль «Мелитополь» — 39 военных, на противоминный корабль «Геническ» — 39 военнослужащих, для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии — 20 военнослужащих.

Ранее стало известно о поставках на Украину списанного западного оружия. Эксперты изучили трофеи Южной группировки войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) и рассказали, что среди захваченных образцов есть три уникальные единицы оружия: американский карабин Colt M933, немецкий автомат Haenel Mk556, а также турецкая копия пулемета FN Minimi.

