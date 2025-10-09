Раскрыты подробности экстренной госпитализации Збруева

Варшавер: Актера Александра Збруева госпитализировали в НИИ Склифосовского

Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали в НИИ Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент Московского государственного театра «Ленком» Марк Варшавер.

По словам Варшавера, на данный момент опасений за здоровье актера нет. «Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать», — добавил он.

Ранее стало известно, что Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. По данным СМИ, народный артист РСФСР жаловался на боли в животе в течение нескольких дней, в итоге решил вызвать скорую помощь.