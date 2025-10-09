Россия
Рособрнадзор ответил на вопрос о введении ОГЭ по новому предмету

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Введение Основного государственного экзамена (ОГЭ) по физической культуре избыточно, считают в Рособрнадзоре. Сообщение пресс-службы ведомства передает ТАСС.

В ведомстве объяснили, что придерживаются такой позиции относительно ОГЭ по этому предмету, так как у всех образовательных организаций среднего профессионального образования есть право самостоятельно проводить вступительные испытания по общей физической подготовке. Это необходимо в случае поступления учеников на обучение по специальностям, которые требуют наличия у поступающих определенных физических качеств.

Для того, чтобы ввести физкультуру как отдельный предмет в систему ОГЭ, нужна тщательная проработка вопроса, которая учитывает все аспекты проведения экзамена, добавили там.

Ранее сообщалось. что количество регионов России с упрощенной сдачей ОГЭ после девятого класса увеличат до шести. Изначально в пилотном проекте участвовали три региона — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Согласие на включение в эксперимент также дали Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

