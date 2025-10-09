Россия
12:50, 9 октября 2025Россия

Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

Житель Свердловской области отправился собирать клюкву и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Житель Тавдинского района Свердловской области отправился собирать клюкву в местность неподалеку от озера Тумба и не выжил. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям издания, 45-летний россиянин упал в водоем и не сумел выбраться. Его товарищи забили тревогу, когда он не вернулся.

Лодку и тело мужчины доставили на берег. Сейчас обстоятельства гибели стали выяснять сотрудники Следственного комитета. Они предположили, что мужчина уже собрал нужное количество ягод, погрузил мешки в лодку и хотел переправиться на другой берег, чтобы уехать домой.

Предположительно, житель Урала по неустановленной пока причине выпал из лодки.

Ранее сообщалось, что в районе деревни Большие Сабицы Лужского района Ленинградской области мужчина заблудился в лесном массиве и не вышел живым.

