Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

Житель Свердловской области отправился собирать клюкву и не выжил

Житель Тавдинского района Свердловской области отправился собирать клюкву в местность неподалеку от озера Тумба и не выжил. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям издания, 45-летний россиянин упал в водоем и не сумел выбраться. Его товарищи забили тревогу, когда он не вернулся.

Лодку и тело мужчины доставили на берег. Сейчас обстоятельства гибели стали выяснять сотрудники Следственного комитета. Они предположили, что мужчина уже собрал нужное количество ягод, погрузил мешки в лодку и хотел переправиться на другой берег, чтобы уехать домой.

Предположительно, житель Урала по неустановленной пока причине выпал из лодки.

