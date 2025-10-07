Россиянин заблудился в лесу и не выжил

В Ленобласти мужчина заблудился в лесном массиве и не выжил

В районе деревни Большие Сабицы Лужского района Ленинградской области мужчина заблудился в лесном массиве и не выжил. Об этом стало известно «Фонтанке».

Когда именно россиянин ушел в лес, не уточняется. Удалось установить, что заявление о его пропаже поступило в полицию накануне вечером.

Волонтеры обнаружили гражданина без признаков жизни. Спасатели поискового отряда из Тосно эвакуировали его из леса и передали сотрудникам правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Свердловской области 64-летняя женщина 10 дней бродила по уральским лесам в поисках ягод и не выжила.

Родственники подчеркивали, что женщина хорошо знала местность. К ее поискам были привлечены десятки волонтеров и полицейские.

Еще раньше в лесу Нижегородской области нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку.