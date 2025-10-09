Россиянку уволили из детсада после 11 лет работы из-за жалобы мигрантки

Петербурженку уволили из детсада после 11 лет работы из-за жалобы мигрантки

Жительницу Санкт-Петербурга уволили из детского сада №89 после 11 лет работы из-за жалобы мигрантки. Об этом сама россиянка рассказала Telegram-каналу «Многонационал».

Женщина пояснила, что дочь уроженки Узбекистана без спроса забрала у другой воспитанницы значок с обуви. Девочка не захотела возвращать вещь и пожаловалась дома родительнице.

Приезжая явилась в дошкольное учреждение и устроила скандал. Как утверждает россиянка, мать девочки угрожала руководству связями в диаспоре.

После конфликта проверок в детском саду не проводили. Петербурженке намекнули, что ей нужно написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Ситуацией в детсаду заинтересовались представители Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить посещение государственных детсадов детям мигрантов.