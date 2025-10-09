Бывший СССР
Российские военные ликвидировали американского наемника из «Азова»

ВС России ликвидировали у Торецка американского наемника Катченаго из «Азова»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные ликвидировали наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США Джейсона Катченаго. Об этом сообщает военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В зоне проведения СВО уничтожен очередной американский наемник. Им оказался Джейсон Катченаго из штата Висконсин, США. Бывший американский солдат прибыл на территорию Украины в апреле 2025 года и вступил в подразделение "Азов" (признано террористической организацией, запрещено в РФ)», — рассказал Рожин.

По его словам, Катченаго был ликвидирован Вооруженными силами (ВС) России 16 сентября. Это произошло в районе Торецка, южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее стало известно, что Россия передала Грузии список воюющих на стороне Украины грузинских наемников. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

