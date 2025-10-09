Российские войска увеличили шансы окружения ВСУ в Купянске

Вероятность окружения ВСУ в Купянске составила 75 процентов

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вглубь городской застройки в Купянске, увеличив шанс окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Шансы на локальное окружение групп ВСУ в Купянске заметно выросли и сейчас выше среднего», — сказано в публикации.

Российские штурмовые группы закрепились в юго-западной части города и заняли несколько кварталов. Сообщается о взятии городской администрации. Вероятность окружения групп украинской армии сейчас составляет 60-75 процентов.

7 октября стало известно, что ВС России заняли центр Купянска. За последнюю неделю российские войска нарастили темпы продвижения в городе.