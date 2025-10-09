Российский город полностью остался без воды

Бердянск полностью остался без воды из-за аварии

Бердянск Запорожской области полностью остался без воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

«В связи с выходом из строя входящей задвижки в цеху водоснабжения сегодня в 02:15 была остановлена насосная станция второго подъема», — сказано в сообщении. К 05:00, уточнили власти, специалисты провели ремонт входящей задвижки. «На данный момент набираются резервуары в цеху водоснабжения», — добавили в бердянской администрации. Вернуть воду в дома планируют к 12 часам четверга, 9 октября.

Накануне стало известно, что в Чите сотни домов лишились холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе. В общей сложности без доступа к питьевой воде остались 288 многоквартирных домов и 37 социальных объектов.