Ценности
13:15, 9 октября 2025Ценности

Российский ведущий похвастался бицепсами после 10 тысяч отжиманий и вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @renat_agzamov

Популярный российский ведущий и шеф-повар Ренат Агзамов похвастался преображением после челленджа и вызвал споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летний кондитер рассказал, что завершил марафон, где на протяжении 100 дней должен был отжиматься. «В итоге суммарно за эти 100 дней и отжался 10 тысяч раз! Я молодец! Можете меня поздравить!» — подписал Агзамов пост.

При этом он сопроводил публикацию снимками, на которых продемонстрировал свое тело до и после челленджа. На втором размещенном кадре Агзамов предстал в серой майке без рукавов и показал бицепсы и округлившиеся плечи. «Мне кажется, изменения есть... Что скажете?» — поинтересовался он мнением подписчиков.

Пользователи сети удивились новой внешности знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях. «Простыми отжиманиями к такому результату за жизнь не придешь», «Фотошоп. Не верю», «Такое впечатление, что здесь имеет место употребление анаболических стероидов. Я бегаю и дополнительно занимаюсь кроссфитом и даже рядом нет таких результатов», «Нейросети творят чудеса», «Надеюсь, что это не фотошоп», «Все классно, но это точно не отжимания», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Джон Хилл попал в объективы папарацци после похудения и расстроил фанатов.

    Все новости