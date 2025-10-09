Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:53, 9 октября 2025Ценности

Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

Мария Винар

Фото: Orlando Ramirez / Getty Images

Американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Джон Хилл попал в объективы папарацци после похудения и расстроил фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

41-летнего артиста запечатлели на съемочной площадке нового фильма Cut Off в обтягивающей леопардовой водолазке и джинсах, оформленных низкой посадкой и черной бахромой. Кроме того, он носил черный кожаный ремень, очки в сияющей оправе и светловолосый парик.

Поклонники разделились во мнениях по поводу изменившейся внешности звезды «Мачо и ботана» и «Парней со стволами». «Сомневаюсь, что он сбросил вес старым проверенным способом. Эти дорогие лекарства — кратковременное решение, а этот парень уже не раз худел и всегда набирал вес снова», «Еще одна похудевшая с помощью "Оземпика" звезда», «Сразу было понятно, что он выбрал легкий путь — укол, а не спортзал и диету», «Разве полнота не была частью его привлекательности?», «На самом деле с небольшим лишним весом он выглядит лучше», «Очень грустно, как далеко заходят знаменитости, чтобы выглядеть настолько неестественно», — высказывались они в комментариях под материалом.

В сентябре австралийский актер новозеландского происхождения Рассел Кроу вышел в свет после похудения и также вызвал ажиотаж в сети.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

    Россияне скупили iPhone 17

    Россиянам назвали десять недорогих направлений для отдыха в стране

    Путин оценил положение русского языка в Таджикистане

    Раскрыты масштабы снежного покрова в России

    Названа любимая национальная кухня россиян

    Галкин продал редчайший Bentley. Его номера оказались вдвое дороже люксового авто. Сколько они стоили и что в них особенного?

    Путин и президент Таджикистана начали встречу

    Ноутбук спас мужчину от бандитской пули

    Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости