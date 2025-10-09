Руководство объяснилось после организации Дня беременных в российском детсаду

Проведение Дня беременных в рязанском детсаду объяснили популяризацией семьи

Руководство детского сада в Рязанской области высказалось после проведения для детей Дня беременных. Необходимость организации праздника объяснили популяризацией значения семьи, пишет «Подъем».

«Не могу сказать, что [дети] восприняли [мероприятие] очень серьезно, потому что маленькие, но тем не менее для ребят было познавательно, увлекательно. Они попробовали себя в роли мамочек — как пеленать, как ухаживать за детьми. Было очень интересно», — рассказала замдиректора по воспитанию Елена Амелина.

По ее словам, в мероприятии участвовали как мальчики, так и девочки для того, чтобы у детей сформировалось понимание того, что женщины и мужчины должны быть на равных, в семье должны царить любовь, взаимоуважение и забота друг о друге.

«Мальчики у нас в основном созерцали со стороны. И мы пришли, не могу сказать к выводу, но к тому, что действительно [беременность и рождение детей] — это сложный период у женщин, и то, что мужчины должны помогать в это время женщинам воспитывать детей, нужно прививать, думаю, уже с дошкольного возраста», — заключила Амелина.

Ранее сообщалось, что дошкольникам в Рязанской области показали интерактивную презентацию с «фактами и советами, а также трогательными историями о том, как материнство меняет жизнь». Также с детьми обсудили вопросы поддержки и заботы о будущих матерях.