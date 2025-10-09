Из жизни
19:31, 9 октября 2025Из жизни

Садовник подстригал кусты и получил смертельный удар током

В Великобритании мужчина получил смертельный удар током, когда подстригал кусты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: dailymail.co.uk

В Великобритании 35-летний садовник родом из Новой Зеландии умер, когда подстригал живую изгородь. Об этом сообщает Daily Mail.

Блэр Кэмпбелл получил смертельный удар током, когда его инструмент перерезал кабель, скрытый за густыми зарослями плюща. Трагедия произошла еще в октябре 2022 года в Чешире, но лишь сейчас завершилось судебное разбирательство, установившее вину энергетической компании.

«Это был несчастный случай, которого можно было избежать, если бы они выполняли свою работу», — заявила вдова мужчины Тина Кэмпбелл. Суд установил, что предупреждающие знаки на электроопоре были полностью скрыты растительностью, при этом компания SP Energy Networks получила как минимум три доклада о необходимости расчистки плюща в течение предыдущих двух лет. После трагического инцидента энергетики в тот же день очистили опору, а впоследствии и вовсе демонтировали опасную подстанцию.

По словам вдовы, за прошедшее время компания не принесла извинений и не предложила компенсации, вынудив семью обратиться в суд с гражданским иском. «Я до сих пор просыпаюсь с надеждой, что это всего лишь кошмарный сон», — поделилась эмоциями женщина, воспитывающая двоих детей одна. Блэр Кэмпбелл переехал в Великобританию из Новой Зеландии и основал собственную компанию по уходу за садами Blue Kiwi Gardens and Maintenance.

Ранее сообщалось, что молодой учитель выжил после 40-минутной остановки сердца из-за удара молнии. После удара его обнаружил случайный прохожий и вызвал скорую.

.
    Все новости