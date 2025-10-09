SHAMAN снова приехал в Северную Корею

Певец SHAMAN с группой российских артистов прилетел в Северную Корею

Группа российских артистов, среди которых певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прибыла в Пхеньян, КНДР, в преддверии празднования 80-летия Трудовой партии Кореи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Деятели культуры прилетели в страну в среду, 8 октября. В состав группы также вошли певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, хореограф и основательница балета «Тодес» Алла Духова.

В августе Shaman прибыл в Пхеньян в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.