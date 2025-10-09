Мир
01:04, 9 октября 2025Мир

Советник Ельцина назвал ключевые факторы распада СССР

Экс-советник Ельцина Джеффри Сакс назвал факторы распада СССР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американский экономист и бывший советник президента России Бориса Ельцина Джеффри Сакс назвал ключевые факторы распада СССР. Об этом он рассказал в интервью с главой Российского исторического общества Русланом Гагкуевым.

По его словам, к распаду Советского Союза привели перестройка, гласность, низкие цены на нефть, долговой кризис и авария на Чернобыльской АЭС. Он также упомянул «скрытые западные операции» и тот факт, что папа Римский Иоанн Павел II был негласным лидером антикоммунистического движения в родной Польше.

«Распад Советского Союза не был широко ожидаем. Конечно, на Западе были отдельные голоса, предсказывавшие, что этнические противоречия в СССР приведут к его расколу. ЦРУ работало над разрушением Советского Союза, но не очень успешно. Все случилось из-за стечения обстоятельств», — отметил экономист.

Ранее Сакс заявил, что НАТО стоило распустить еще в 1990 году, поскольку альянс выполнил свое предназначение. Он также назвал «неоправданным» превращение НАТО в инструмент власти США и дальнейшее расширение альянса на восток.

