Стало известно о покупке соратником Зеленского элитной недвижимости за пару дней до СВО

RT: Соратник Зеленского за пару дней до СВО купил элитную недвижимость в Праге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Никита Шефир

Никита Шефир. Фото: @nick_shefir

Окружение президента Украины Владимира Зеленского за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО) занималось приобретением элитной недвижимости за рубежом. Об этом сообщает RT.

«Никита Шефир, сын первого помощника Зеленского и его партнера по "Кварталу 95" Сергея Шефира, оформил две квартиры общей стоимостью более 2 млн долларов на свою чешскую фирму Shelter Chief. По мнению экспертов, недвижимость могла стать "запасным аэродромом" для семьи Зеленского в случае его бегства с Украины», — сказано в публикации.

Из документов, с которыми ознакомилось издание, следует, что юридическое лицо Shelter Chief было зарегистрировано в Праге в начале декабря 2021 года. Компания классифицирована по виду деятельности «Аренда недвижимости, апартаментов и нежилых помещений». Единственным учредителем и владельцем фирмы является Никита Шефир.

Также в публикации отмечается, что на момент регистрации фирмы в обществе на Украине уже широко обсуждалось вероятное российское наступление, однако власти страны убеждали украинское население, что поводов волноваться нет.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук признал также, что президент Украины Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций. По словам Дмитрука, только по одному из направлений ежемесячно выводится 50 миллионов долларов. Он утверждает, что это составляет лишь небольшую часть масштабов происходящего. До этого член Палаты представителей США Анна Паулина Луна уличила Зеленского в подозрительных переводах миллионов долларов в месяц в банк Саудовской Аравии.

