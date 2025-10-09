Стало известно о состоянии выброшенного отцом с четвертого этажа российского ребенка

Рахматуллин: Выброшенную с 4-го этажа девочку в Уфе поместили в операционную

Девочку, которую отец выбросил с четвертого этажа в Уфе, поместили в операционную. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом стало известно министру здравоохранения Башкирии Айрату Рахматуллину, комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Глава ведомства в российском регионе отметил, что держит на контроле случившееся с девочкой. Министр отметил, что после падения с высоты пострадавшую привезли в детскую больницу №17.

«Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь», — подчеркнул Рахматуллин.

Ранее 9 октября сообщалось, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа из-за нервного срыва.

В момент случившегося жена и старший сын мужчины находились в санатории в другом городе. На месте происшествия начали работу сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов.