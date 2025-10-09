Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 9 октября 2025Россия

Стало известно о состоянии выброшенного отцом с четвертого этажа российского ребенка

Рахматуллин: Выброшенную с 4-го этажа девочку в Уфе поместили в операционную
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Девочку, которую отец выбросил с четвертого этажа в Уфе, поместили в операционную. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом стало известно министру здравоохранения Башкирии Айрату Рахматуллину, комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Глава ведомства в российском регионе отметил, что держит на контроле случившееся с девочкой. Министр отметил, что после падения с высоты пострадавшую привезли в детскую больницу №17.

«Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь», — подчеркнул Рахматуллин.

Ранее 9 октября сообщалось, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа из-за нервного срыва.

В момент случившегося жена и старший сын мужчины находились в санатории в другом городе. На месте происшествия начали работу сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

    Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

    В Москве закончился сезон туманов

    Бельгия обозначила три красные линии по российских активам

    Овечкин установил рекорд в НХЛ

    Народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали в Москве

    Двигатель самолета со следами крови после столкновения со стаей птиц попал на видео

    Раскрыто содержание полученной Трампом срочной записки по Газе

    Путин прибыл на встречу с Рахмоном

    Фон дер Ляйен назвала инциденты с дронами частью гибридной войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости