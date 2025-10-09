Стало известно об отказе солдат ВСУ в Харьковской области исполнять приказы

Солдаты 151-й ОМБр ВСУ отказались исполнять приказы командования у Купянска

Солдаты 151-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались исполнять приказы командования. Об этом сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на данные радиоперехватов, передает ТАСС.

«Продолжают отмечаться случаи отказа боевиков 151-й ОМБр ВСУ от выполнения задач по закреплению на рубежах на купянском направлении», — рассказал собеседник агентства.

Как рассказал источник, двое офицеров ВСУ по радиосвязи обсуждали отказ военных выдвинуться на позиции, чтобы подготовить укрепления. По словам командира бригады, бойцы украинских войск понимают, что их уничтожат, если они выполнят приказ.

После этого командиру приказано лично отправиться на позиции, но он отказывается этого делать, так как «не готов к этому».

Ранее в сеть попало видео, запечатлевшее удар трехтонной бомбы по позициям ВСУ. Отмечалось, что под ударом оказался пункт временной дислокации украинских военных под Купянском.