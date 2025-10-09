Стало известно состояние пострадавших после наезда автомобиля на остановку в Новосибирске

РИА Новости: Четыре человека в тяжелом состоянии после ДТП в Новосибирске

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после наезда автомобиля каршеринга на остановку в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного Минздрава Ростислава Заблоцкого.

По предварительным данным, пятый пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», — приводятся слова Заблоцкого.

О ЧП стало известно ранее 9 октября. Машина каршеринга Volkswagen Polo на большой скорости врезалась в остановку «Октябрьский универмаг» и зацепила киоск. В результате ДТП есть пострадавшие, в том числе ребенок. Затем появилось видео с места аварии.