Появилось видео с места ДТП на автобусной остановке в российском городе

Опубликовано видео с места ДТП в Новосибирске, где автомобиль влетел в остановку

Появилось видео с места ДТП в Новосибирске, где водитель каршеринга влетел в автобусную остановку с людьми. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видны машины экстренных служб, стоящие возле места аварии. Также на видео попал влетевший в остановку автомобиль. У него заметны значительные повреждения кузова.

Внутри машины каршеринга находились трое молодых людей. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

О ЧП стало известно ранее 9 октября. Машина каршеринга Volkswagen Polo на большой скорости влетела в остановку «Октябрьский универмаг» и зацепила киоск. В результате ДТП есть пострадавшие, в том числе ребенок. По данным источника ngs.ru, одного из получивших травмы спасти не удалось.