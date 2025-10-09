Ценности
16:54, 9 октября 2025

Стилисты назвали снимающие усталость цвета в одежде

Стилисты Пухальская и О’Коннелл: Коричневый цвет в одежде снимает усталость
Мария Винар

Фото: Drobotdean / Freepik

Стилисты Юлия Пухальская и Даниэль О’Коннелл назвали снимающие усталость цвета в одежде. Соответствующие комментарии публикует Real Simple.

По словам экспертов, поднять настроение могут желтые, бордовые и красные цвета. Кроме того, они отметили коричневые. «Когда вы устали и раздражены, коричневый поможет вам почувствовать себя спокойнее, собраннее и менее измотанным. Землистые тона также связаны с чувством безопасности и стабильности», — пояснил О’Коннелл.

Вдобавок специалисты выделили розовый и кобальтовый синий. По их мнению, первый вызывает ощущение легкости и игривости, а второй — спокойствия.

В заключение собеседники издания упомянули все оттенки белого и зеленого. При этом в последнем случае они уточнили, что необходимо ориентироваться на свежие тона, например, лайма, малахита и изумруда.

Ранее дизайнер одежды Марина Холкина назвала россиянам безвкусные вещи осеннего гардероба.

