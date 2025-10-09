Студентка переспала с 1832 мужчинами и решила к Новому году довести их число до двух тысяч

29-летняя австралийская студентка Джолин Доусон решила к Новому году переспать с двумя тысячами мужчин. Об этом сообщает издание The Sun.

Доусон утверждает, что уже много лет ведет список половых партнеров. После каждой связи она добавляет в документ Word очередную строчку. По ее словам, в нем значатся 1832 партнера, но к началу 2026 года она желает довести их число до двух тысяч.

Чтобы успеть, Доусон каждый день встречается с несколькими мужчинами. «Большинство надолго не хватает, поэтому секс обычно занимает не больше часа в день», — сказала она.

Я занимаюсь сексом с таким количеством мужчин, потому что пока не встретила того, с кем хотелось бы связать жизнь. К тому же обычно нужны четыре мужчины в день, чтобы довести дело до конца Джолин Доусон

Ранее сообщалось, что порнозвезда Лили Филлипс переспала с 1113 мужчинами за 12 часов и поставила рекорд по количеству половых партнеров. Прежде этот рекорд принадлежал ее сопернице Бонни Блю.