Мир
15:17, 9 октября 2025Мир

Трамп поблагодарил одного дипломата за мир

Трамп поблагодарил посла США в Израиле Хакаби за мир на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского посла в Израиле Майка Хакаби за мир на Ближнем Востоке. Его комментарий опубликован в соцсети Truth Social.

«Посол США Майк Хакаби потрясающий! Он так усердно работал и сделал так много, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке. Он очень быстро стал великим человеком. Спасибо, Майк!» — написал Трамп.

Ранее президент США объявил о подписании представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС первой части предложенного им мирного плана. По словам Трампа, соглашение по сектору Газа подразумевает отвод войск Израиля к согласованным линиям и скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Комментируя заявление президента США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что соглашение будет утверждено на заседании правительства, которое состоится в ближайшее время.

