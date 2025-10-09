Туалет с развлечениями появился в Москве

В Московском зоопарке открыли образовательно-развлекательный туалет

В Москве появился туалет с развлечениями. Такой интерактивный комплекс открыли в столичном зоопарке, рассказала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Новый туалетный комплекс находится рядом с КПП 4 и уже доступен для посетителей. «Мы создали не просто туалет, а настоящее интерактивное образовательное пространство, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и... просвещения!», — заявила глава Московского зоопарка.

Внутри есть научный уголок, где можно рассмотреть изображения вирусов под микроскопом, а также научиться правильно мыть руки. В зеркала встроены экраны с познавательными фильмами, а при входе стоит большой интерактивный монитор с образовательными играми.

Санузел также оборудован отдельными комнатами матери и ребенка с пеленальным столиком и манежем, низкими раковинами и детскими унитазами, пространством для маломобильных граждан. Кроме того, в мужской зоне появились детские писсуары и комната отца и ребенка.

