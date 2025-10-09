Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 9 октября 2025Экономика

Туалет с развлечениями появился в Москве

В Московском зоопарке открыли образовательно-развлекательный туалет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

В Москве появился туалет с развлечениями. Такой интерактивный комплекс открыли в столичном зоопарке, рассказала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Новый туалетный комплекс находится рядом с КПП 4 и уже доступен для посетителей. «Мы создали не просто туалет, а настоящее интерактивное образовательное пространство, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и... просвещения!», — заявила глава Московского зоопарка.

Внутри есть научный уголок, где можно рассмотреть изображения вирусов под микроскопом, а также научиться правильно мыть руки. В зеркала встроены экраны с познавательными фильмами, а при входе стоит большой интерактивный монитор с образовательными играми.

Санузел также оборудован отдельными комнатами матери и ребенка с пеленальным столиком и манежем, низкими раковинами и детскими унитазами, пространством для маломобильных граждан. Кроме того, в мужской зоне появились детские писсуары и комната отца и ребенка.

Ранее житель Нижнего Новгорода переоборудовал списанный лифт в дачный туалет. Мастер решил практически не менять интерьер лифта и лишь дополнил его сиденьем, напоминающим унитаз, и держателем для туалетной бумаги. Чтобы покинуть туалет, посетителю понадобится нажать на кнопку над держателем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России обвинило ВСУ в подрыве аммиакопровода в зоне СВО при отступлении

    Автомобилистам назвали сроки смены резины на зимнюю

    Российские солдаты показали найденный в пакете с останками бойца ВСУ под Курском предмет

    Двигатель пассажирского самолета загорелся на взлетной полосе и попал на видео

    Сильный пожар в многоэтажке в российском городе-миллионнике попал на видео

    Выявлена уникальная польза привычной ягоды

    Туалет с развлечениями появился в Москве

    Военкор заявил о серьезных перебоях в движении поездов на Украине после ударов ВС России

    Токаев анонсировал свой визит в Россию

    Медведев поблагодарил Ким Чен Ына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости