17:08, 9 октября 2025Экономика

У покинувшего Россию производителя газировки упала прибыль

CNBC: В III квартале чистая прибыль PepsiCo упала на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В III квартале 2025 года чистая прибыль компании PepsiCo упала на 11 процентов. Об этом сообщил канал CNBC.

Чистая прибыль компании составила 2,6 миллиарда долларов, или 1,9 доллара в расчете на акцию. Годом ранее речь шла о сумме в 2,93 миллиарда.

Впрочем, как отметило агентство Bloomberg, показатели выручки все равно превзошли ожидания аналитиков. Причиной этому стали признаки улучшения ситуации, которые продемонстрировало американское подразделение этого гиганта. Там продажи составили два процента, что стало самым высоким показателем за последнюю пару лет.

Тем не менее компания по-прежнему не может преодолеть снижение спроса на свои товары. Мировой объем продаж Pepsi за квартал снизился на процент. Генеральный директор компании Рамон Лагуарта объяснил происходящее тем, что PepsiCo переходит на упаковку меньшего размера, чтобы привлечь потребителей, заботящихся о цене. Хотя этот переход негативно сказывается на объемах продаж, он увеличивает выручку.

Ранее сообщалось, что кола Evervess от российской PepsiСo впервые обогнала Coca-Cola по продажам в России.

