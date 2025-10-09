У ВСУ появятся киберсилы

Нардеп Железняк: Верховная Рада приняла законопроект о создании киберсилы ВСУ

Верховная Рада Украины приняла законопроект о создании у Вооруженных сил Украины (ВСУ) киберсилы. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Верховная Рада поддержала за основу законопроект №12349 о создании киберсилы Вооруженных Сил Украины: формирование киберрезерва», — написал он.

Железняк отметил, что проект поддержали 255 депутатов. Всего в украинском парламенте числится 450 человек.

Ранее Генштаб ВСУ анонсировал создание нового вида войск. Такое решение якобы должно помочь в борьбе с Россией.