Силовые структуры
17:04, 9 октября 2025Силовые структуры

Убеждавшие школьников оформлять карты для мошенников россияне стали фигурантами дела

В Волгоградской области возбудили дело против оформлявших карты для мошенников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

В Волгоградской области трое местных жителей, среди которых несовершеннолетние, стали фигурантами дела о незаконном обороте электронных средств платежа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Приобретение и передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций»).

По данным следствия, организатор преступной схемы убедил двух помощников из числа подростков убеждать знакомых им школьников оформлять на свое имя банковские карты с подключением услуги Мобильный банк». В дальнейшим полученные таким образом счета использовались для различных мошеннических схем, включая перевод денег, полученных преступным путем.

Слаженная работа силовиков позволила своевременно задержать всех подозреваемых. В СК пообещали, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям подростков, оформивших банковские карты и передавших их для использования в противоправных целях.

