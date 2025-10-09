Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:36, 9 октября 2025Бывший СССР

Убытки ВСУ из-за потери шести САУ оценили

ТАСС: Бригада ВСУ принесла Киеву убытки на $20 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

68-я отдельная артиллерийская бригада (ОАБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за месяц потеряла в Сумской области шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана», из-за чего Киев понес убытки на 20 миллионов долларов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Колесный вариант САУ "Богдана" обходится бюджету Украины в около 3,3 миллиона долларов за единицу (на шасси Tatra). Таким образом, неопытная бригада принесла убытков в около 20 миллионов долларов за месяц», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, потеря шести САУ связана с отсутствием боевого опыта у командиров и военнослужащих, неадекватными задачами командования и недостаточно качественно проведенным боевым слаживанием.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России расширяют зону контроля в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Координатор подрыва «Северных потоков» раскрыл неизвестные подробности той операции. Что он рассказал о роли украинских спецслужб?

    Истребитель разбился в российском регионе

    В Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских «Гераней»

    В Раде раскритиковали заявление Сырского о контрнаступлении ВСУ

    Трамп высказался о Нобелевской премии Обамы

    Трамп заявил о покупке ледоколов у Финляндии

    Индонезия отказалась выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира

    В Раде заявили об ухудшении снабжения ВСУ

    Трамп предложил выкинуть из НАТО одну европейскую страну

    Трамп заявил о намерении усилить санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости