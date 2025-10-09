ТАСС: Бригада ВСУ принесла Киеву убытки на $20 млн

68-я отдельная артиллерийская бригада (ОАБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за месяц потеряла в Сумской области шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана», из-за чего Киев понес убытки на 20 миллионов долларов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Колесный вариант САУ "Богдана" обходится бюджету Украины в около 3,3 миллиона долларов за единицу (на шасси Tatra). Таким образом, неопытная бригада принесла убытков в около 20 миллионов долларов за месяц», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, потеря шести САУ связана с отсутствием боевого опыта у командиров и военнослужащих, неадекватными задачами командования и недостаточно качественно проведенным боевым слаживанием.

