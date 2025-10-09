Бывший СССР
Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

Российские войска расширили зону контроля в Сумской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России расширяют зону контроля в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части расширили зону контроля в районе Юнаковки и Варачино», — рассказал источник канала, добавив, что российские войска смогли преодолеть несколько сотен метров и закрепиться.

Ранее Украина попыталась использовать в зоне СВО «машины апокалипсиса» — броневики Senator. В Минобороны России рассказали, что российские войска дали бой этой технике и уничтожили две единицы этих бронеавтомобилей.

До этого стало известно, что у ВСУ появятся киберсилы. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

