11:52, 9 октября 2025Мир

Ушаков высказался о контактах России и США

Ушаков: Контакты России и США продолжаются
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Контакты между российской и американской сторонами продолжаются. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Есть контакты. Спада нет, контакты продолжаются», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что Соединенным Штатам Америки и России важно поддерживать диалог ради всего мира. «Я официально подтверждаю встречу с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России, которая состоится в конце этого месяца… Нашим странам не нужно быть врагами», — отметила она.

До этого стало известно, что представитель Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл с визитом в Москву. Он пребывает в городе «для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства».

