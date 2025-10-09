Увиденное в зеркале спортзала заставило девушку задуматься о смене места для тренировок

Пользователь Reddit с ником OoSugarPrincessoO рассказала о том, как оконфузилась во время тренировки в спортзале. По ее словам, причиной стали ее собственные леггинсы.

«Я очень давно не носила них, и дома они выглядели нормально. Но лампы в спортзале внезапно сработали почти как рентгеновские лучи. Я не понимала этого, пока не заметила парня на беговой дорожке, который слишком долго пялился на меня. Я бросилась к зеркалу, и, обернувшись, увидела, что моя задница выглядит так, будто на ней ничего и не надето вовсе», — написала автор.

Она запаниковала, схватила свою толстовку и повязала ее вокруг талии. Это не сильно помогло, особенно с учетом, что половина зала видела, как автор поста приседает в ставших прозрачными штанах. Она выполнила еще несколько упражнений, чтобы сделать вид, что ей вовсе не стыдно, после чего сбежала. Теперь она подумывает сменить место тренировок, так как ей стыдно снова идти в этот спортзал

