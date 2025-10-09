Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:05, 9 октября 2025Интернет и СМИ

Увиденное в зеркале спортзала заставило девушку задуматься о смене места для тренировок

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником OoSugarPrincessoO рассказала о том, как оконфузилась во время тренировки в спортзале. По ее словам, причиной стали ее собственные леггинсы.

«Я очень давно не носила них, и дома они выглядели нормально. Но лампы в спортзале внезапно сработали почти как рентгеновские лучи. Я не понимала этого, пока не заметила парня на беговой дорожке, который слишком долго пялился на меня. Я бросилась к зеркалу, и, обернувшись, увидела, что моя задница выглядит так, будто на ней ничего и не надето вовсе», — написала автор.

Она запаниковала, схватила свою толстовку и повязала ее вокруг талии. Это не сильно помогло, особенно с учетом, что половина зала видела, как автор поста приседает в ставших прозрачными штанах. Она выполнила еще несколько упражнений, чтобы сделать вид, что ей вовсе не стыдно, после чего сбежала. Теперь она подумывает сменить место тренировок, так как ей стыдно снова идти в этот спортзал

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о конфузе, который приключился с ним на работе. По его словам, все произошло во время похода в туалет.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Арестованный французский велосипедист попытался выйти из российского СИЗО

    Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и едком дыме во время теракта

    На Украине назвали зарплату Зеленского

    В России ответили на вопрос о возможности переноса новогодних выходных на майские

    Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца

    Украинцы стали массово запрашивать убежище в России

    Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих

    Увиденное в зеркале спортзала заставило девушку задуматься о смене места для тренировок

    Океанолог сообщил об угрозе прибрежным городам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости