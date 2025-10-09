В Банке России заявили об амбициозных планах на криптовалюту

ЦБ: Законы, регулирующие инвестиции в криптовалюту, нужны уже в 2026 году

В Банке России надеются, что законодательство, регулирующее инвестиции в криптовалюту, появится уже в 2026 году. Об этом заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. Его процитировало «Интерфакс».

По его словам, Банк России очень амбициозен в вопросе о сроках появления соответствующей нормативной базы. Предварительным дискуссиям уделили достаточно времени, и теперь настал момент добиться окончательного консенсуса. Именно поэтому в ЦБ хотят, что законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято уже в следующем году.

Кроме того, он пояснил, что после 2026 года необходимо дать минимум год на подготовку всех участников на обеление тех структур, которые сегодня проводят сделки с «криптой». А уже в 2027 году вступят в силу соответствующие изменения в правоохранное законодательство, Административный кодекс, Уголовный кодекс, которые бы устанавливали ответственность за нелегальный оборот соответствующих активов.

В конце минувшей недели стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила значение в 124,48 тысячи долларов (более 10,2 миллиона рублей).