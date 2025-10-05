Экономика
13:16, 5 октября 2025Экономика

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина превысила 124,48 тысячи долларов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетКурс доллара:

Фото: AlyoshinE / Shutterstock / Fotodom  

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив значение в 124,48 тысячи долларов (более 10,2 миллиона рублей). Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что по состоянию на 08:14 по московскому времени курс криптовалюты составил примерно 125,18 тысячи долларов.

Уточняется, что, после того как это значение обновилось, рыночная стоимость биткоина составила 2,5 триллиона долларов.

Предыдущий исторический максимум биткоина был установлен 14 августа. Сообщалось, что его значение составило 124,5 тысячи долларов.

В конце июля биткоин резко упал в стоимости. Сообщалось, что популярная криптовалюта подешевела на 2,4 процента и стала стоить ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля.

.
