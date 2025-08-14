Экономика
05:16, 14 августа 2025

Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина достиг исторического максимума в $123,5 тыс.
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Курс биткоина в ночь на 14 августа вырос 123,5 тысячи долларов, тем самым достигнув исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Уточняется, что отметку в 123,5 тысячи долларов биткоин достиг в 1:50 по мск. После этого рост курса криптовалюты замедлился.

Ранее, 25 июля, самая популярная криптовалюта подешевела на 2,4 процента. Ее стоимость опускалась ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля.

До того стало известно, что криптокошелек, который на протяжении 14 лет не использовался, с 2011 года, внезапно ожил. Неизвестный владелец перевел с него 3962 биткоина — более чем 468 миллионов долларов.

