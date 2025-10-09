Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 9 октября 2025Мир

В Бельгии предотвратили покушение на политиков с помощью БПЛА

NLM: В Бельгии 3 террористов готовили покушение на политиков при помощи БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Бельгии задержаны трое террористов, которые готовили покушение на ряд политиков, в том числе премьер-министра страны Барта де Вевера при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил портал Het Laatste Nieuws (HLM).

«Подозреваемые, предположительно, планировали совершить теракт с использованием беспилотника, к которому должно было быть прикреплено взрывное устройство», —сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что были задержаны мужчины 2001, 2002 и 2007 годов рождения. Позднее одного из них отпустили из-за недостаточности доказательств для заключения под стражей. При этом гражданство подозреваемых не раскрывается.

Ранее в России завершилось расследование теракта, унесшего жизнь начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Координатор подрыва «Северных потоков» раскрыл неизвестные подробности той операции. Что он рассказал о роли украинских спецслужб?

    Актера Збруева перевели в другое медучреждение после госпитализации

    В Бельгии предотвратили покушение на политиков с помощью БПЛА

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в кожаном микробикини

    Борьба за город в зоне СВО закончилась поднятием российского флага

    ХАМАС подтвердил завершение войны с Израилем

    На Западе рассказали о подготовке армии США к предстоящему конфликту с Россией

    Трамп объявил о скором подписании договоренности об урегулировании в Газе

    Трамп задумался об оказании услуги Китаю за триллион долларов

    Военкор сообщил о планах Киева устроить блэкаут в Белгороде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости