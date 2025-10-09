В Бельгии предотвратили покушение на политиков с помощью БПЛА

NLM: В Бельгии 3 террористов готовили покушение на политиков при помощи БПЛА

В Бельгии задержаны трое террористов, которые готовили покушение на ряд политиков, в том числе премьер-министра страны Барта де Вевера при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил портал Het Laatste Nieuws (HLM).

«Подозреваемые, предположительно, планировали совершить теракт с использованием беспилотника, к которому должно было быть прикреплено взрывное устройство», —сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что были задержаны мужчины 2001, 2002 и 2007 годов рождения. Позднее одного из них отпустили из-за недостаточности доказательств для заключения под стражей. При этом гражданство подозреваемых не раскрывается.

