10:14, 9 октября 2025

В Италии захотели запретить мусульманам носить никаб и паранджу

Виктория Кондратьева
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Правящая партия «Братья Италии» заявила о подготовке закона, который запретит ношение паранджи и никаба в общественных местах и ограничит иностранное финансирование мечетей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление депутата и инициатора законопроекта Андреа Дельмастро.

«Свобода вероисповедания священна, но она должна осуществляться открыто, с полным уважением к нашей конституции и принципам итальянского государства», — написал политик.

Сообщается, что нарушителям запрета на ношение одежды грозит штраф от 300 до 3000 евро. Также инициатива будет включать в себя ужесточение наказаний за принудительные браки и требования к религиозным группам, официально не признанным государством, раскрывать любое иностранное финансирование.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил запретить в России ношение никабов и хиджабов в школах. «У каждых народов мусульманских есть соответствующая одежда национальная, платки и так далее. Никаб же — это признак радикализма, радикального ислама, ближневосточного ислама. Соответственно, с этих позиций мы говорим, что мы категорически против и хиджабов, и никабов», — обозначил Кабанов.

