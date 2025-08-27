В России предложили запретить носить никабы и хиджабы в школах

В России предложили запретить носить никабы и хиджабы в школах. С инициативой выступил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, пишет «Абзац».

Член СПЧ отметил, что поскольку в соответствии с Конституцией Россия является светским государством, во всех светских учреждениях, как например — школа, не должно быть никаких религиозных внешних проявлений.

В качестве примера он привел опыт стран, где запретили ношение покрывающей лицо одежды. В их числе, как отметил Кабанов, Германия, Швейцария, Франция, Бельгия.

«У каждых народов мусульманских есть соответствующая одежда национальная, платки и так далее. Никаб же — это признак радикализма, радикального ислама, ближневосточного ислама. Соответственно, с этих позиций мы говорим, что мы категорически против и хиджабов, и никабов», — обозначил Кабанов.

Обсуждение федерального запрета никаба в России началось в мае 2024 года. С соответствующим предложением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, рассуждая о факторах, повышающих риски экстремизма. Впоследствии муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии объявили о временном запрете ношения никабов на территории регионов.