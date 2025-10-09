В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

Прекращение огня в Газе наступит после одобрения сделки правительством Израиля

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу только после одобрения правительством Израиля сделки с радикальным исламским движением ХАМАС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По его словам, данный вопрос будет рассмотрен сегодня вечером на заседании кабинета министров.

Ранее Г глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич отказался поддерживать соглашение по сектору Газа, призвав уничтожить полностью радикальное исламское движение ХАМАС, а также демилитаризировать Газу. Он выступил против политического процесса, направленного на создание палестинского государства, или использования международных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа — двух ключевых положений плана президента США Дональда Трампа для сектора Газа, состоящего из 20 пунктов. Министр призвал не отдавать «безопасность в руки иностранцев».

Смотрич завил, что испытывает «огромный страх перед последствиями освобождения тюрем и освобождения следующего поколения лидеров террористов, которые сделают все, чтобы и дальше проливать реки еврейской крови, не дай Бог».