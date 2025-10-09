Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 9 октября 2025Мир

В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

Прекращение огня в Газе наступит после одобрения сделки правительством Израиля
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу только после одобрения правительством Израиля сделки с радикальным исламским движением ХАМАС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По его словам, данный вопрос будет рассмотрен сегодня вечером на заседании кабинета министров.

Ранее Г глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич отказался поддерживать соглашение по сектору Газа, призвав уничтожить полностью радикальное исламское движение ХАМАС, а также демилитаризировать Газу. Он выступил против политического процесса, направленного на создание палестинского государства, или использования международных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа — двух ключевых положений плана президента США Дональда Трампа для сектора Газа, состоящего из 20 пунктов. Министр призвал не отдавать «безопасность в руки иностранцев».

Смотрич завил, что испытывает «огромный страх перед последствиями освобождения тюрем и освобождения следующего поколения лидеров террористов, которые сделают все, чтобы и дальше проливать реки еврейской крови, не дай Бог».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Банк России призвали к однозначной ключевой ставке

    В России детский омбудсмен призвала приравнять к экстремизму одно молодежное увлечение

    В одной стране решили арестовать активы Google в пользу России

    В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в выходные дни

    Россиянам пришлось 11 часов ждать вылета во Вьетнам из-за поломки самолета

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известный режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости