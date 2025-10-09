Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

Глава Минфина Израиля Смотрич призвал уничтожить ХАМАС полностью

Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич отказался поддерживать соглашение по сектору Газа, призвав уничтожить полностью радикальное исламское движение ХАМАС, а также демилитаризировать Газу. Об этом cсообщает The Time of Izrael.

«Огромная ответственность — гарантировать, что это не будет, не дай Бог, сделкой "заложники в обмен на прекращение войны", как думает и чем хвастается ХАМАС», — заявил министр.

Смотрич выступил против политического процесса, направленного на создание палестинского государства, или использования международных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа — двух ключевых положений плана президента США Дональда Трампа для сектора Газа, состоящего из 20 пунктов. Министр призвал не отдавать «безопасность в руки иностранцев».

Смотрич завил, что испытывает «огромный страх перед последствиями освобождения тюрем и освобождения следующего поколения лидеров террористов, которые сделают все, чтобы и дальше проливать реки еврейской крови, не дай Бог».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Глава Белого дома также сообщил, что все заложники ХАМАС должны вернутся до 13 октября.

После этого руководитель генерального штаба Израиля Эяль Замир приказал военным страны готовиться к любому развитию сценария на фоне соглашения об освобождении заложников из сектора Газа. Кроме того, начальник генштаба призвал все войска, как находящиеся на передовой, так и в тыловых районах, подготовить мощную оборону.