Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 9 октября 2025Мир

Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

Глава Минфина Израиля Смотрич призвал уничтожить ХАМАС полностью
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич отказался поддерживать соглашение по сектору Газа, призвав уничтожить полностью радикальное исламское движение ХАМАС, а также демилитаризировать Газу. Об этом cсообщает The Time of Izrael.

«Огромная ответственность — гарантировать, что это не будет, не дай Бог, сделкой "заложники в обмен на прекращение войны", как думает и чем хвастается ХАМАС», — заявил министр.

Смотрич выступил против политического процесса, направленного на создание палестинского государства, или использования международных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа — двух ключевых положений плана президента США Дональда Трампа для сектора Газа, состоящего из 20 пунктов. Министр призвал не отдавать «безопасность в руки иностранцев».

Смотрич завил, что испытывает «огромный страх перед последствиями освобождения тюрем и освобождения следующего поколения лидеров террористов, которые сделают все, чтобы и дальше проливать реки еврейской крови, не дай Бог».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Глава Белого дома также сообщил, что все заложники ХАМАС должны вернутся до 13 октября.

После этого руководитель генерального штаба Израиля Эяль Замир приказал военным страны готовиться к любому развитию сценария на фоне соглашения об освобождении заложников из сектора Газа. Кроме того, начальник генштаба призвал все войска, как находящиеся на передовой, так и в тыловых районах, подготовить мощную оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Пенсионерка съела восемь живых лягушек из-за боли в пояснице

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости