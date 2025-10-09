Песков: Воодушевленный европейцами Киев не тяготеет к миру

Украинские власти, воодушевленные странами Европы, не тяготеют к миру. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Киевский режим, явно воодушевленный европейцами, совершенно сейчас не тяготеет к какому-то мирному процессу», — сказал он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что для возобновления переговоров с Украиной по урегулированию конфликта необходимо желание обеих сторон, но украинские власти не хотят идти на конструктивный диалог с Россией.

До этого Песков заявил, что Киев не отвечает на проекты документов, переданные в Стамбуле. Он добавил, что украинская делегация также не ответила на предложение о создании трех контактных профильных групп по вопросам урегулирования.