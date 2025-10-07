Россия
13:28, 7 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

Сенатор Карасин: Для переговоров с Украиной нужно желание обеих сторон
Варвара Кошечкина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Для возобновления переговоров с Украиной по урегулированию конфликта необходимо желание обеих сторон, но украинские власти не хотят идти на конструктивный диалог с Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Для того чтобы переговоры стали реальностью, нужно желание обеих сторон. Пока с другой стороны большого желания вести переговоры нет. Режим Зеленского стремится максимально вооружиться против нас. Поэтому время для переговоров, по-моему, не настало. По крайней мере, украинская сторона не выказывает никакого намерения идти на конструктивный диалог», — сказал Карасин.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов объяснил паузу в переговорах России и Украины. По его словам, она произошла из-за отказа Европы и Украины принять договоренности, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на Аляске. В то же время США не оказывают давления на своих союзников, чтобы они приняли российские условия, отмечал эксперт.

