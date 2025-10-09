Бывший СССР
В Кремле высказались о положении ВСУ на фронте

Песков: Киев находится в сложном положении на фронте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложном положении на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Им кажется, что что-то изменится на фронтах и перейдет в позитивную динамику, но реальное положение дел свидетельствует об обратном», — высказался он.

Так Песков прокомментировал отсутствие у Киева мотивации к мирным договоренностям. Положение ВСУ на поле боя остается сложным.

7 октября российские войска заняли центр ключевого города Харьковской области — Купянска. За последнюю неделю российские войска нарастили темпы продвижения в городе, достигнув более одного километра в сутки.

