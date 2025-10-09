В Крыму пассажиры автобуса полчаса проехали с телом попутчицы

В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Женщины не стало во время поездки, что привело к этому, неизвестно. Причину смерти крымчанки установит вскрытие.

При этом другие пассажиры посчитали пенсионерку спящей. О том, что произошло с женщиной, они поняли только после того, как не смогли ее разбудить. В салоне во время движения было душно, отмечает канал.

Ранее семимесячной девочки не стало в вагоне поезда, следовавшего из Москвы в Читу. Во время поездки у ребенка ухудшилось самочувствие. По прибытии поезда на станцию Кунгур медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.