В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

Мирошник: Инцидент в лавре УПЦ был попыткой надругаться над чувствами верующих
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Инцидент в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был попыткой надругаться над чувствами верующих. Об этом в Telegram заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«"Неизвестные" при поддержке украинской полиции попытались захватить второй по значимости монастырь УПЦ — Почаевскую лавру. (...) При этом, "неизвестных" активно поддерживала украинская полиция. Нападавшие срезали болгаркой замки на воротах обители и попытались проникнуть внутрь», — написал дипломат.

Мирошник отметил, что Почаевская лавра была возведена в XIII веке и является одной из главных святынь канонического православия на Украине. Он назвал произошедшее гонением и травлей украинских православных Киевом.

Ранее стало известно, что на Украине напали на священника УПЦ с топором. Инцидент произошел в Кривом Роге.

