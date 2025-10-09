Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:36, 9 октября 2025Силовые структуры

В московском кафе мужчина с лопатой похитил конструктор для сына и попал на видео

В Москве задержан мужчина, укравший из ресторана наборы конструктора для сына
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В московском кафе 30-летний мужчина с саперной лопаткой разбил витрину, чтобы похитить конструктор для сына. Ситуация попала на видео, соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На кадрах мужчина ругается с сотрудником заведения на глазах у ребенка, после чего хватает лопатку, разбивает ею витрину с конструктором и забирает коробки себе.

Фигуранта задержали. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Сейчас он арестован.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в ресторане быстрого обслуживания на Профсоюзной улице. Мужчина не обратил внимания на замечания сотрудников, пытался вскрыть витрину и ударил одного из работников заведения рукой по лицу. В результате он причинил ущерб на общую сумму около четырех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали двух уроженцев одной из бывших союзных республик за избиение трех 14-летних подростков в подсобке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    В европейской стране запустили продажи культового российского внедорожника

    Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости