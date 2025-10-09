В московском кафе мужчина с лопатой похитил конструктор для сына и попал на видео

В Москве задержан мужчина, укравший из ресторана наборы конструктора для сына

В московском кафе 30-летний мужчина с саперной лопаткой разбил витрину, чтобы похитить конструктор для сына. Ситуация попала на видео, соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На кадрах мужчина ругается с сотрудником заведения на глазах у ребенка, после чего хватает лопатку, разбивает ею витрину с конструктором и забирает коробки себе.

Фигуранта задержали. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Сейчас он арестован.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в ресторане быстрого обслуживания на Профсоюзной улице. Мужчина не обратил внимания на замечания сотрудников, пытался вскрыть витрину и ударил одного из работников заведения рукой по лицу. В результате он причинил ущерб на общую сумму около четырех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали двух уроженцев одной из бывших союзных республик за избиение трех 14-летних подростков в подсобке.

