В окружении Шуфутинского высказались о его госпитализации

Помощница заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского Татьяна опровергла сообщения о его госпитализации.
Об этом сообщает ТАСС.
«Это какая-то глупость. Все в порядке, Михаил Захарович гастролирует», — заявила представительница шансонье.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что весной у 77-летнего певца обнаружили опухоль. После этого было принято решение о хирургическом вмешательстве, поскольку были риски возникновения злокачественного новообразования. Операция якобы прошла успешно, и в скором времени исполнителя хита «Третье сентября» выписали.
9 октября сообщалось, что Шуфутинский восстановился после экстренной операции и сейчас активно гастролирует по стране со своей программой.