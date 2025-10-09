Культура
10:36, 9 октября 2025Культура

В окружении Шуфутинского высказались о его госпитализации

Помощница Шуфутинского опровергла сообщения о его госпитализации
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Помощница заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского Татьяна опровергла сообщения о его госпитализации.
Об этом сообщает ТАСС.

«Это какая-то глупость. Все в порядке, Михаил Захарович гастролирует», — заявила представительница шансонье.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что весной у 77-летнего певца обнаружили опухоль. После этого было принято решение о хирургическом вмешательстве, поскольку были риски возникновения злокачественного новообразования. Операция якобы прошла успешно, и в скором времени исполнителя хита «Третье сентября» выписали.

9 октября сообщалось, что Шуфутинский восстановился после экстренной операции и сейчас активно гастролирует по стране со своей программой.

